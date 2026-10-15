Sindicatos valencianos condenan la "represión policial" a los docentes en huelga en Madrid

Valencia, 15 de octubre de 2026. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han condenado este jueves la "represión policial" al profesorado y al alumnado de Madrid que están en huelga indefinida. "Esperamos no volver a ver esas escenas. Nosotros ya tuvimos aquella escena lamentable de la agresión a una maestra, pero lo que vimos ayer pensamos que es condenable e innecesario", ha explicado el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, en declaraciones a los medios de comunicación en la rueda de prensa que han convocado los sindicatos este jueves para explicar la situación actual de los temas pendientes en la negociación con la Conselleria de Educación.