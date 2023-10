El alcalde socialista de Sobrado dos Monxes, Lisardo Santos, ha confirmado que la localidad coruñesa no acogerá a los 40 migrantes que estaba previsto que llegaran este lunes al municipio procedentes de Canarias. "Hoy no van a llegar y no vienen para Sobrado. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. En un principio no vienen para Sobrado", ha zanjado el regidor en declaraciones a Europa Press.