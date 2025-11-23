Socialistas vascos advierten de que "la derecha y la ultraderecha no se van a detener"

El vicelehendakari segundo y secretario general de los socialistas Vascos en Bizkaia Mikel Torres ha llamado a hacer "un gran muro que haga que el Gobierno progresista liderado por el PSOE sea fuerte, porque la derecha y la ultraderecha no se van a detener".Torres ha intervenido en el acto de homenaje de este domingo en Derio (Bizkaia) al fundador de las Juventudes Socialistas, Tomás Meabe, en un acto en el que también han participado el secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, y la presidenta del Comité Federal de Juventudes Socialistas de España, Elisa Marrero.Así, ha añadido, "hay que pararles con la fuerza democrática de los votos, erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia, como muy bien ha hecho nuestro presidente, Pedro Sánchez".(Fuente: PSE)