Solo Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña superan el 50% de abortos en la pública

El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud, donde queda patente la desigualdad territorial en la realización de abortos en centros públicos, ya que solo Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%), superan el 50% de intervenciones realizadas en centros públicos.(Fuente: La Moncloa)