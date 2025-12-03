STEM Tour acerca las vocaciones científicas a más de 2.000 estudiantes de zonas rurales

6.000 kilómetros por carreteras secundarias para llevar las vocaciones científicas a más de 2.000 alumnos de zonas rurales de toda España.STEM Tour, una iniciativa de Volkswagen Group España Distribución y STEM Women Congress, culmina su segunda edición con un balance positivo: en estos dos años su ruta científica ha llegado a escuelas rurales de 42 municipios de ocho comunidades autónomas.Según los últimos informes, las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) solo cuentan con un 35% por ciento de presencia femenina.Por ello, las 27 integrantes del STEM Team de Volkswagen Group España Distribución participan activamente en este proyecto.Que las propias ingenieras y científicas expliquen en primera persona su trabajo puede ayudar a despertar el interés por las carreras STEM.A bordo de un Volkswagen ID. Buzz 100% eléctrico, STEM Tour promueve talleres, charlas, experimentos y actividades interactivas, como diseñar el coche del futuro.Acciones divertidas y divulgativas que buscan despertar en el alumnado de Primaria y Secundaria el interés por convertirse en los científicos y científicas del futuro.