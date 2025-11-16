Stop Accidentes exige reducir la tasa de alcohol permitida y el fin de los avisos de controles

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, incidía en que siguen reclamando "con dignidad" la seguridad vial por todas aquellas familias que son víctimas de violencia de tráfico porque a día de hoy "sigue matando gente". Es por ello que exigen la "aprobación de la ley para reducir la tasa de alcohol permitida" en carretera o "el fin de los avisos de controles en redes". En la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico han querido "recordar" y transmitir "solidaridad" para todas las familias afectadas.