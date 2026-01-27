Sumar dice que regularización extraordinaria de migrantes "ha tardado demasiado"

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha dicho que la regularización extraordinaria de migrantes, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros mediante real decreto, "ha tardado demasiado" y ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "dé un paso más y cierre los CIE" (Centro de Internamiento de Extranjeros). "Ahora lo que exigimos a Marlaska es que dé un paso más y cierre los CIE. No se puede tener un gran discurso contra Donald Trump y permitir que en España haya cárceles racistas y que haya gente con miedo de ser encarcelada sin haber cometido ningún delito simplemente por una cuestión meramente administrativa", ha señalado el diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.(Fuente: Congreso)