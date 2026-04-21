El Supremo examina los vínculos de Aldama y la relación de Interior con el 'caso Mascarillas'

Madrid, 21 de abril de 2026. Nueva sesión del juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo, que este martes ha centrado la sesión en la vinculación del empresario Víctor de Aldama con el ministerio de Transportes y también respecto a la relación del ministerio del Interior y el de Industria con la presunta trama. La primera en declarar ha sido la exsecretaria de Ábalos en el ministerio, que ha confirmado dos reuniones del exministro con Aldama y el exCEO de Air Europa. En cuanto a Interior, el que fuera número dos de Marlaska ha asegurado que Koldo no impuso las mascarillas de la trama en Interior, negando presiones. (Fuente: Tribunal Supremo)