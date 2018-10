Susana Díaz: "Me consta que Pedro no está en el revanchismo"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que concordia fue el elemento que permitió que España tuviera una transición y la voluntad de abrir paso a la democracia es lo que "más valoro que han hecho todos los partidos". "Para haber concordia tiene que haber memoria. Se tiene que poder enterrar dignamente a tus seres queridos. No se le puede negar a ninguna familia saber donde están y reparar, eso es lo que pretender la ley de memoria histórica", ha matizado. "Me consta que Pedro no está en el revanchismo, sino en construir desde la memoria", ha concluido.