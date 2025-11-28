Talento, territorio, transformación y tracción: Arranca el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Talento, territorio, transformación y tracción. Esos han sido los cuatro ejes que se han debatido en la primera jornada del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme. Unos conceptos que se han llevado a la práctica en la primera mesa de la sesión 'Voces de Iberoamérica: Talento y territorio', donde los expertos han hablado de desafíos y soluciones. Pero no han sido los únicos en compartir sus visiones para las Mipymes, el evento ha continuado con la segunda sesión centrada en la transformación y la tracción, en la que los expertos han señalado la importancia de una alianza público-privada.