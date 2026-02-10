Telefónica vende su filial en Chile a Millicom y NJJ Holding por un importe de 1.156 millones

Telefónica ha vendido su filial en Chile a un consorcio entre Millicom y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros), el cual se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno", según ha informado la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).(Fuente: Europa Press / Telefónica / Comisión Europea)