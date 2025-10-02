Tellado asegura que el PP "comparte" la posición de Almeida sobre el 'síndrome post-aborto'

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que desde la dirección nacional del partido "comparten" la "posición" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha admitido que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida", ha señalado que las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo "tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que estimen adecuado" y ha subrayado que "esa información no la va a determinar en ningún caso Vox, sino técnicos de los servicios municipales y, por lo tanto, profesionales".