Tellado asegura que el PSOE tiene "los tribunales y las cárceles de nuestro país colapsadas"

Tellado ha destacado, asimismo, que "vaya semanita han tenido el gobierno de Pedro Sánchez y asociados", advirtiendo de que "los registros, los procesamientos, las condenas, las denuncias de acoso sexual, las dimisiones, todo lo que ocurre comienza a ser imposible de digerir".En palabras del dirigente popular, "todo el gobierno está cayendo a plomo, están cayendo unos detrás de otros, tienen los tribunales y las cárceles de nuestro país colapsadas".Tellado ha defendido que "España no merece sufrir las consecuencias de un gobierno sin principios, sin escrúpulos, tan corrupto como el que ha presidido Pedro Sánchez a lo largo de estos últimos ocho años" y ha augurado que 2026 será el año del "cambio" que, ha confiado, van a "conseguir todos juntos todos los que queremos que en España haya un gobierno honesto, honrado, que le pueda mirar a los ojos a los españoles".En este marco, ha reivindicado la necesidad de que el PP "se convierta en la palanca de cambio que necesita" el país y ha señalado que, ante las próximas elecciones generales, "esto no va que el Partido Popular le gane al Partido Socialista", sino de aglutinar en torno al partido "a toda la España que desea y quiere un cambio de verdad en la política española".