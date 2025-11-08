Tellado reivindica a Feijoo como "única alternativa" al "desgobierno de Pedro Sánchez"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que los vascos también "sufren" al Gobierno de Pedro Sánchez, "acorralado por la corrupción", que "hace aguas y tiene los días contados". Además, ha advertido de que en Euskadi, con un Gobierno PNV-PSE, se "desploma la industria y la economía", y los jóvenes "huyen" por falta de oportunidades. Tellado, que ha intervenido en un vídeo en la jornada 'Diálogos Europeos' del PP, celebrada en el Hotel de Londres de San Sebastián, ha asegurado que todos los desafíos que se han abordado en el encuentro, como la competitividad, la industria y la energía, la migración, el modelo educativo y la atracción de talento, "se han visto agravados por la incompetencia de dos gobiernos (el central y el vasco) que tienen un mismo denominador común, el Partido Socialista". El dirigente popular ha destacado que en Euskadi, "con un gobierno del PNV y PSOE, los vascos ven con tremenda preocupación, en primer lugar, el desplome de la industria y de la economía de su tierra, y en segundo lugar, la huida de los jóvenes por falta de oportunidades". En tercer lugar, ha dicho que a los habitantes de Euskadi "les preocupa la devaluación del sistema educativo", y ha advertido que "los vascos, al igual que el resto de españoles, sufren la nefasta gestión de un Gobierno de España acorralado por la corrupción que le atraviesa, y más preocupado por tapar sus escándalos que de gobernar para todos y abordar los desafíos de futuro de nuestro país". Se trata, según ha criticado, "de un Gobierno con una gestión lamentable que ha provocado una gravísima crisis de vivienda, la pérdida de competitividad de la economía, el aumento de la precariedad laboral y el aumento también de la exclusión social"."PRESIÓN FISCAL VORAZ" "Todo ello mientras somete a los ciudadanos de nuestro país y también a las empresas a innumerables subidas de impuestos y a una presión fiscal voraz cada vez mayor", ha añadido. Por ello, ha defendido que el PP de Alberto Núñez Feijóo "es la única alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez". "Lo demostramos cada día trabajando y presentando propuestas que den respuesta a cuestiones tan importantes como la política migratoria, el crecimiento económico de nuestro país, y que garanticen la igualdad real entre españoles", ha subrayado. En este sentido, ha querido reconocer "el gran trabajo" que realizan los representantes del PP en el Parlamento Europeo "para lograr estos objetivos". "Vuestra labor es esencial, y tenemos que seguir así para cambiar esta situación insostenible provocada por un Gobierno que hace aguas y, desde luego, tiene los días contados". En la jornada han participado los eurodiputados Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo; Isabel Benjumea, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de Presupuestos; Raúl de la Hoz, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía; y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, entre otros.(Fuente: PP)