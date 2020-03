Tercer día laborable del estado de alarma por coronavirus en Sevilla

Se cumple el tercer día laboral dentro del periodo de estado de alarma. Las calles de la capital hispalense están prácticamente vacías. Sin embargo para algunos el teletrabajo no es una realidad y no les queda más remedio que estar a pie de calle. A pesar de las multas por no obedecer las medidas de restricción de la circulación algunas personas siguen sin seguir las indicaciones de la autoridad. Es de suma importancia que la ciudadanía se conciencie ya que solo seremos capaces de frenar al coronavirus quedándonos en casa