Terminan sin acuerdo las conversaciones de paz entre Irán y EEUU en Islamabad

Madrid, 12 de abril de 2026. Estados Unidos e Israel han terminado sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica, insuficiente para que dos de los grandes antagonistas internacionales por excelencia consiguieran salvar de golpe más de 40 años de rivalidad, y que vuelve a dejar en el limbo las perspectivas para poner fin al conflicto abierto el pasado 28 de febrero, ahora bajo un precario alto el fuego de futuro incierto. (Fuente: The White House/PakPMO/ForeignOfficePk)