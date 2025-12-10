Tomé deja la Presidencia de la Diputación pero sigue como alcalde de Monforte

El que era secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha comunicado que retiene la Alcaldía de Monforte de Lemos y el acta como diputado provincial no adscrito. En una comparecencia ofrecida ante los medios en la tarde de este miércoles, Tomé ha confirmado que, tras pedir la suspensión cautelar de la militancia socialista, renuncia a la Presidencia de la institución provincial y a sus cargos en el Partido Socialista, pero continuará tanto en la corporación provincial como el Consistorio monfortino como no adscrito.