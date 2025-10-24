Torres garantiza "lealtad" a Canarias tras el auto del TS sobre menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado que el Gobierno de España seguirá "trabajando de la mano" y con "lealtad" con el gobierno de Canarias para "dar cuenta de lo que el Tribunal Supremo exige" en relación al traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península. De este modo lo ha manifestado este viernes, en un acto en València, preguntado después de que el Tribunal Supremo haya acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo, en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.