Torres niega haber cobrado mordidas o estar implicado en comisiones ilegales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado rotundamente las acusaciones que se le han realizado durante un año y medio sobre "cobrar mordidas, estar con comisiones ilegales, reunirse en pisos en Madrid para una refinería ilegal en Canarias" y "estar con mujeres explotadas sexualmente". "A mí me llevan acusando un año y medio de cuestiones tremendamente graves y después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil haya visto todas mis conversaciones durante un año y pico de investigación, desde el año 2020, es decir, cinco años de investigar todas mis llamadas, todas esas acusaciones han decaído, son falsas. Lo dije desde el primer día", ha asegurado.(Fuente: TV Canaria)