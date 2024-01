Tortolero (PSC) pide no hacer "politiqueo" y abordar con rigor la cuestión de la inmigración

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha sostenido que "no se puede hacer politiqueo" con el tema de la inmigración, el cual ha pedido abordar desde la serenidad y el rigor.En una rueda de prensa este lunes, Tortolero ha instado a Junts a no dejar su agenda la marque "la extrema derecha catalana" de la misma manera que cree que le ha pasado a la derecha española, en sus palabras."Puede ser, con lo que hemos visto, que la derecha catalana esté dejando que su agenda política la marque la extrema derecha catalana, cosa que nosotros consideraríamos que es totalmente un error en un tema tan sensible y delicado", ha añadido.Preguntada por si consideran racista la propuesta de expulsar inmigrantes reincidentes, Tortolero ha apuntado: "No seremos nosotros los que pongamos un adjetivo".(Fuente: PSC)

