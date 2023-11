Tortolero (PSC) ve "posible" registrar la ley de amnistía antes de la investidura

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha asegurado que "es posible" registrar la ley de amnistía antes de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "No puedo decir con detalles cuando será registrada, pero lo conoceremos en breves".En una rueda de prensa en la sede del PSC este lunes, Tortolero ha afirmado que será una ley constitucional y una buena ley que "apueste por la convivencia en Catalunya y el resto de España"."Es una ley totalmente constitucional y, por tanto, estamos convencidos de que el texto que presentaremos no tendrá ninguna dificultad", ha señalado.Preguntada por si algún grupo ha expresado algún tipo de incomodidad respecto al redactado que pueda estar retrasando el registro de la ley, Tortolero ha asegurado que desde el PSC entienden que no y ha celebrado que cuentan con "la buena noticia de que 8 de los 11 grupos han manifestado su apoyo a la investidura" de un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez (Fuente: PSC)

