La trabajadora municipal de Marinaleda (Sevilla) afirma que notificó sus correspondientes vacaciones

Concepción Gómez, una auxiliar de ayuda a domicilio de Marinaleda (Sevilla), ha comentado a Europa Press Televisión la injusticia de su despido y la negación por parte del ayuntamiento de sus vacaciones. Afirma que su contrato de trabajo y los de sus compañeras están en fraude de ley porque no cobran el salario mínimo, no tienen derecho a vacaciones y los trabajadores no tienen antigüedad. De mismo modo, asegura que la situación en el pueblo es bastante tensa pero no va a permitir que se la despida injustamente.