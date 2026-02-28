Trabajadores y sindicatos denuncian que Iberdrola aumenta beneficios, pero congela salarios

Madrid, 28 de febrero de 2026. UGT FICA, CCOO de Industria y ELA han convocado una manifestación de carácter nacional en Madrid en el marco de la negociación del IX Convenio de Iberdrola, para exigir una subida salarial para los trabajadores de la eléctrica que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya, ha afirmado que "los trabajadores y las trabajadoras de Iberdrola dicen basta" ante la situación de la empresa, que "no deja de tener beneficios" y "no deja de tener subidas", mientras que "siempre son los mismos los que pagan, los trabajadores y las trabajadoras de Iberdrola".