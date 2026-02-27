Trece vecinos de Baza reciben las llaves de sus viviendas en régimen de alquiler social

Baza (Granada), 27 de febrero de 2026. La Junta de Andalucía ha entregado 13 nuevas viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en el bastetano Palacio de los Marqueses de Cadimo, un edificio declarado Bien de Interés Cultural que se ha restaurado gracias a una inversión de 1,5 millones de euros, en un acto junto con la Subdelegación del Gobierno en Granada y el Ayuntamiento de Baza. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido a la entrega de esta promoción, que ha recibido una subvención de 428.327 euros de Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler de la Junta, según ha informado la Administración autonómica en una nota de prensa.