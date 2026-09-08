Tres detenidos por el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) que costó la vida a tres personas

Isla Cristina (Huelva), 8 de septiembre de 2026.
Tres detenidos por el tiroteo de Isla Cristina que dejó tres muertos, entre ellos una mujer embarazada de ocho meses y un menor de 16 años. La Guardia Civil ha desplegado este martes un amplio dispositivo en Huelva capital, con más de 80 agentes y cinco registros simultáneos. El objetivo: avanzar en el esclarecimiento del tiroteo ocurrido en Isla Cristina el pasado 16 de agosto, un suceso que acabó con la vida de tres personas. Entre las víctimas, una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses; otra mujer, de 62; y un menor de 16 años. La operación estaría relacionada con enfrentamientos entre clanes, aunque la investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades.
(Fuente: Europa Press y Guardia Civil)