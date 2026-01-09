Trump afirma que EEUU atacará pronto por "tierra" los cárteles que "dirigen" México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México. "Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar" aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico. (Fuente: PM Noruega/Vente Venezuela/Gob México/WH/Southcom)