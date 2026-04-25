Trump cancela el viaje de negociadores a Islamabad tras el abandono del país del ministro iraní

Madrid, 25 de abril de 2026. El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha abandonado este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos. Una hora después, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista que ha cancelado el viaje previsto de sus enviados especiales a Islamabad para retomar las conversaciones de paz con Irán. (Fuente: CCTV+/Europa Press/White House/RapidReponse47/IRIB)