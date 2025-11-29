Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.(Fuente: Europa Press / The White House / Nicolás Maduro)