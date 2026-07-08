Trump dice que detendrá comercio con España y el Gobierno responde que la relación es con la UE

Madrid, 8 de julio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El Gobierno ha respondido señalando que la relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y por tanto no puede singularizarse con ningún estado miembro. (Fuente: The White House/Moncloa/Congreso)