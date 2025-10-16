Publicado 16/10/2025 18:38:14 +02:00CET

Trump mantiene una "larga" conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado jueves que está manteniendo una "larga" conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la víspera de la visita de este viernes del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca. La visita de Zelenski a Washington llega en un momento en el que la Administración Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk a Ucrania, considerando que pueden convertirse en "un nuevo paso de agresión" en el conflicto.(Fuente: White House / Kremlin / Zelenski / X / Truth Social)

