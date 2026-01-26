Trump pide a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este domingo que las autoridades de Minnesota deberían entregar a las federales a "todos los criminales inmigrantes ilegales" encarcelados en centros penitenciarios estatales "para su deportación inmediata" y ha instado a la Policía Local a "ayudar" a los agentes federales a la detención de extranjeros en situación irregular "buscados por delitos", en medio de la criticada operación federal antimigratoria que ha dejado a dos estadounidenses muertos en el septentrional estado.(Fuente: The White House/X/ICE/walz)