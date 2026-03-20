Trump ve justificado retirar las bases de España y otros países que no colaboren en Ormuz

Madrid, 20 de marzo de 2026. Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado en el momento de tomar el helicóptero en los jardines de la Casa real y comenzar su descanso de fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, que "tienen razón" los legisladores que opinan que Washington debe retirarse de las bases militares de España y otros países de la OTAN que, según él, no colaboran para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz (Fuente: Rapid Response 47)