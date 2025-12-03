El TS interroga hoy a un exdirectivo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará este miércoles como investigados a un exdirectivo de Acciona y a un subordinado suyo, por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas. Se trata de Justo Vicente Pelegrini, que era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE. En las imágenes, llegada de Justo Vicente Pelegrini, el abogado del PP Alberto Durán, el abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, y los abogados de Ábalos, Carlos Bautista y de Koldo García, Leticia de la Hoz.