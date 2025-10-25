Turull (Junts) alerta de quienes "quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este sábado que lo que ha calificado como la centralidad de Catalunya no pasa por aquellos "que quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo". En la Convenció Municipalista del partido celebrada en Barcelona, ha asegurado que no se puede permitir que los ciudadanos deban escoger "entre las políticas vacías" y las que aumentan el problema. "Tampoco se puede permitir que al frente de los ayuntamientos haya fuerzas políticas, o que pretenden estar, que lo que hacen es recrearse en el problema, atizar los problemas, atizar la división, atizar el odio", ha añadido. Ante eso, ha defendido que Junts es la fuerza política que se afronta los problemas sin "radicalismos, sectarismos y maximalismos".(Fuente: Redes sociales)