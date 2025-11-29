Turull (Junts) responde a Feijóo que "no pida ayuda a los empresarios sino que les pida perdón"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no pida ayuda a los empresarios, sino que les pida perdón" por lo que tacha de maltrato sistémico, después de que el popular pidiera el viernes votos para presentar una moción de censura. En el Consell Nacional de Junts de este sábado, ha dicho que esas declaraciones son una "osadía" y que debería pedir perdón a los empresarios por, según él, haberlos invitado a abandonar Catalunya y no haber pedido aún que vuelvan. Y ha insistido en por qué debe disculparse Feijóo ante Catalunya: "Perdón a los catalanes por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes. Perdón a los catalanes por todo su boicot a que el catalán pueda ser una lengua oficial a Europa", ha insistido. También ha dicho que debería pedir perdón a los barceloneses "por haber hecho aquella moción de censura preventiva a Xavier Trias pactando con Collboni y haciendo que los socialistas manden en la capital de Catalunya".(Fuente: Redes sociales)