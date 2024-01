Turull ve "indigno" acusar a Junts de xenofobia por abordar la inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho este sábado que es "absolutamente indigno" acusar a su partido de xenofobia por pactar políticas de inmigración con el Gobierno, y ha defendido asumir responsabilidades en políticas fundamentales en vez de rehuirlas. Durante el Consell Nacional del partido en El Morell (Tarragona), ha defendido que Catalunya "debe tener una política nacional de inmigración, guste o no guste a quien quiera". "Claro que también abordaremos y queremos abordar los temas de seguridad y de convivencia", ha exclamado para replicar las críticas a Junts, y ha asegurado que su partido no se acomplejará ante esos reproches. Turull ha alegado que "no actuar contra los delincuentes multirreincidentes, haga 15 días que viven aquí o hace ocho generaciones, sí que es poner en peligro la convivencia". "Que no nos vengan con cuentos: justamente el aumento de la ultraderecha en Europa es, en parte, responsabilidad de los partidos que rehuyen este debate", ha advertido. Para él, rehuir este tema ha dejado "terreno libre a otros para hacer propuestas que son del todo incompatibles con los derechos humanos". "Este chantaje de acusarnos de xenófobos porque nosotros nos proeocupamos y queremos abordar este tema de la política nacional de inmigración es absolutamente indigno", ha asegurado.(Fuente: Junts)