La UE prepara el veto a medios estatales rusos y a "jets privados de oligarcas"

La UE endurece sus sanciones a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este domingo que el cierre progresivo del espacio aéreo europeo que están aplicando los Estados miembro afectará también a "los jets privados de los oligarcas". Además, la UE ha decidido vetar a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today por considerar que difunden mentiras para justificar la guerra en Ucrania. (Fuente: Europa Press / EBS / President of the Republic of Belarus / WHO / Ruptly)