UGT y CCOO exigen subir al menos un 7% el SMI en 2027, hasta los 1.306 euros al mes

Madrid, 13 de octubre de 2026. CCOO y UGT ponen cifra a sus reivindicaciones salariales. Los sindicatos reclaman que el salario mínimo suba al menos un siete por ciento en 2027, hasta los 1.306 euros brutos al mes en catorce pagas. "Nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 2027", han señalado. Pero la batalla salarial va más allá del salario mínimo. Unai Sordo reclama subidas de entre el cuatro y el siete por ciento en los convenios colectivos y advierte de que ni siquiera ese incremento puede compensar el encarecimiento de la vivienda. Una exigencia que han anunciado al presentar la huelga general del próximo 11 de noviembre, con la vivienda en el centro de las protestas.