Último juicio de la 'Gürtel': Correa y la mayoría de acusados reconocen los delitos

La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio del caso Gürtel. En esta jornada decisiva, el líder de la trama, Francisco Correa, ha confesado que quiso marcharse a Panamá para no pagar impuestos. "Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España", así lo ha asegurado en su declaración, detallando que no presentó declaraciones tributarias. Una confesión que ha hecho también la mayoría de los acusados, que han admitido los hechos, incluído su mano derecha, Pablo Crespo. (Fuente: Europa Press y Audiencia Nacional)