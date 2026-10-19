La Unión califica de inmoral quitar impuestos a Almaraz y "dejar tirados" a los agricultores

Mérida, 19 de octubre de 2026. Luis Cortés, secretario técnico de La Unión Extremadura ha lamentado que la Junta de Extremadura se haya "negado" a ayudar a los agricultores afectados por las borrascas de esta primavera y que fueron "excluidos" de las ayudas por parte del Ministerio de Agricultura. El motivo que ha esgrimido la Junta para "no ayudar" ni a los productores de aceitunas o de las borrascas es la "falta de presupuesto" para hacer frente a estas ayudas, pero al mismo tiempo que afirma esta carencia ha presentado en la Asamblea de Extremadura un proyecto de presupuestos con una reducción de 25 millones de euro para el año 2027 a las empresas gestoras de la Central Nuclear de Almaraz, recuerda el responsable de La Unión.