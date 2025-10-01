UNIR da la "bienvenida" al decreto que aprobará el Gobierno porque "apoya la calidad"

Universidades españolas han dado la "bienvenida" al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, que el Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, porque consideran que "apoya la calidad" de la universidad española. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, este miércoles, en el marco de la 'Jornada Potenciando el Talento', organizada por Europa Press, quien ha expresado su "opinión favorable" sobre este real decreto que, a su juicio, tiene una "decidida y clara apuesta" por la calidad del sistema.