Los universitarios no dejarán de acampar hasta que se rompan los vínculos con Israel

Los universitarios que el lunes iniciaron una acampada en apoyo al pueblo palestino han pasado ya su cuarta noche en el campus central de la Universidad de Barcelona. Pese a no haber convocadas manifestaciones para el día de hoy, se ofrecen actividades diversas relacionadas con la educación sobre el conflicto entre Israel y Palestina, o incluso conciertos. Una de las portavoces del comité de organización, María Serra, celebra la decisión tomada por el claustro de la UB y el resto de universidades españolas de romper sus relaciones con Israel. ''No se han roto los vínculos, pero valoramos positivamente este primer paso. Hasta que no veamos estos vínculos rotos, no desacamparemos''.

