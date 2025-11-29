UNRWA impulsa una exposición de arte urbano por la paz y la solidaridad con Palestina

La responsable de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina) Comunidad Valenciana, Sara Gimeno, ha explicado esta ruta ambulante de arte urbano con el objetivo de "reflexionar sobre la necesidad para seguir garantizando los derechos humanos" e intentar "visibilizar y poner el foco mediático sobre la población refugiada de Palestina. Una de las artistas, Iris Serrano, ha explicado que el realizar estos murales es para "continuar hablando de Palestina hasta que esté en otras circusntancias". Otra de las artistas, Julieta XLF, señalaba que quieren "dar voz a los que no la tiene y sientan que no están solos": "Es una lucha por la unanimidad".