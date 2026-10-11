Urtasun advierte que PP y Vox son dos papeletas pero comparten el programa de la "motosierra"

Barcelona, 11 de octubre de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido que PP y Vox serán dos papeletas diferentes en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pero que comparten el programa de la "motosierra" con recortes en derechos y servicios públicos. Lo ha dicho este domingo en una intervención tras un encuentro con representantes políticos de los Comuns en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en el que también han participado la diputada de los Comuns en el Congreso Viviane Ogou y el diputado en el Parlament Lluís Mijoler, entre otros.