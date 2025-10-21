Publicado 21/10/2025 18:44:16 +02:00CET

Urtasun anuncia un millón de euros adicional a las ayudas para el sector cultural valenciano

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes un millón de euros adicional al primer paquete de ayudas del gobierno al sector cultural afectado por la dana que ascendía a cuatro millones de euros. Unas primeras ayudas que según Urtasun fueron enfocadas a afrontar "el golpe de la dana" y a la reconstrucción, a la que se sumará esta nueva dotación económica que irá dirigida a la recuperación de la actividad cultural. Asimismo, el ministro ha explicado que este martes también se reunirá con el conjunto del sector cultural valenciano y ha avanzado que se organizará junto a la Universidad de València un gran encuentro de todo el sector cultural con el ministerio de Cultura para "analizar cómo ha ido la recuperación, cuáles son los retos y necesidades".

