Urtasun asegura que Sumar está dialogando "de la mejor manera" con la ministra de Vivienda

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, respecto a las declaraciones de la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a impulsar políticas para atajar la crisis de precios, ha asegurado que desde Sumar están dialogando "de la mejor manera" con Rodríguez y ha recordado que existe una propuesta de real decreto por parte de los ministros de este partido. "El problema de la vivienda ha de ser resuelto de manera ágil e insistente por parte de las administraciones y ahora estamos dialogando con el ministerio de Vivienda para afrontar de la mejor manera esta cuestión", ha explicado.