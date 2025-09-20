Urtasun se enorgullece de que el genocidio en Gaza esté "muy presente" en el Zinemaldi

El Ministro de Cultura Ernest Urtasun ha afirmado que le "enorgullece" que "el genocidio que está en curso en Gaza" está "muy presente" en el 73 Festival de Cine de San Sebastián y en las "manifestaciones pacíficas" que se están llevando a cabo en las calles de la capital guipuzcoana coincidiendo con la celebración del certamen. Además, ha aplaudido que el Zinemaldia haya elegido la película argentina '27 días' de Daniel Hendler para su inauguración, en un momento de "persecución" por parte del Gobierno de Javier Milei al cine argentino, que en España tiene "siempre su casa".En declaraciones a los medios en San Sebastián tras asistir a la entrega del Premio Nacional de Cinematografía al actor Eduard Fernández, Urtasun ha señalado que "el genocidio que está en curso en Gaza" ha estado "muy presente" este pasado viernes en la gala de inauguración de esta 73 edición del Zinemaldia, celebrada en el Auditorio del Palacio de Congresos donostiarra Kursaal, pero también en las calles de la ciudad con "manifestaciones pacíficas de ciudadanos"."Quiero reivindicar y decir de una manera muy clara que como Ministerio de Cultura apoyamos y agradecemos todas estas muestras de solidaridad que nos empujan a los gobiernos, en el caso de algunos países, para hacer más para frenar el genocidio", ha señalado.