Publicado 13/12/2025 13:30:53 +01:00CET

Urtasun exige una "remodelación profunda" del Gobierno frente a los casos de corrupción

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, ha exigido este sábado una "remodelación profunda" del Gobierno que responda a los supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE. Lo ha dicho esta mañana durante el Consell Nacional de los Comuns, donde ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y le ha recordado que no se puede permitir el "inmovilismo", que ese es "el mejor aliado de PP y VOX".Urtasun ha asegurado que la negativa por parte de Moncloa es "prematura y osada" porque "no se está calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo". "Si la respuesta es que no, ¿cuál es la propuesta que da el PSOE?", ha remarcado.

