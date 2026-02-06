La UVA extingue el contrato del profesor que se alegró de la muerte de Sergio Delgado

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, ha anunciado este viernes que la institución académica que preside ha acordado extinguir de carácter inmediato la relación contractual del hasta ahora profesor Héctor Felipe Mateo Romero, el docente autor de mensajes ofensivos difundidos en redes a raíz del fallecimiento de Sergio Delgado, el vallisoletano que la madrugada del 24 de febrero de 2024 recibió un brutal puñetazo en pleno rostro de otro joven cuando participaba en una despedida de soltero en Burgos.