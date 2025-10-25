Valencia se manifiesta para pedir la dimisión de Mazón

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha querido reivindicar, junto al resto de asociaciones de la dana, la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, porque "la memoria es reivindicación". La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha expresado que son "actos de reivindicación, demostrar el apoyo de la sociedad y el rechazo al 'president'". Una miembro de la Asociación Víctimas Dana 29 octubre 2024, Toñi García, reclamaba que Mazón asuma responsabilidades políticas. Una trabajadora del 112 en la Comunitat Valenciana, Amparo, explicaba que el día de la dana intentaron "ayudar a la gente que nos llamaba desesperada". Y el bombero del Consorcio de Bomberos de Valencia, Jesús Gómez, reivindicaba su apoyo a las víctimas: "Nos van a tener para ayudarles porque estuvimos ese día y estaremos siempre".